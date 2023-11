Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 24,32 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Fresenius SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 24,32 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,39 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,25 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 614.496 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 22,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,48 EUR ab. Abschläge von 7,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,18 EUR.

Am 02.08.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.459,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.359,00 EUR.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Oktober 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Fresenius SE-Aktie

Börse Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

Starker Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag