Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagmittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 28,99 EUR zu.

Das Papier von Fresenius SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 28,99 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 29,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 388.041 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,69 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 23,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,66 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 35,67 EUR.

Fresenius SE gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,66 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,24 Prozent auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.459,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 19.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,69 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Dezember 2023: So schätzen Experten die Fresenius SE-Aktie ein

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus

DAX aktuell: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich