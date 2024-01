Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 28,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 09:07 Uhr 1,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 28,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 43.252 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 9,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,99 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 35,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 02.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von 0,66 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 5.518,00 EUR, gegenüber 10.459,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 47,24 Prozent präsentiert.

Am 21.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Dezember 2023: So schätzen Experten die Fresenius SE-Aktie ein

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus

DAX aktuell: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich