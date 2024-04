Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 24,90 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 24,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 24,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,97 EUR. Zuletzt wechselten 180.748 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 21.09.2023. 25,38 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 3,90 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,920 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,574 EUR je Fresenius SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,75 EUR.

Am 21.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.678,00 EUR – das entspricht einem Minus von 46,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.643,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 08.05.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 01.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,92 EUR je Aktie belaufen.

