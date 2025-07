Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag im Minus

Kurs der Fresenius SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 42,41 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 42,41 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 42,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.651 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 03.07.2024 auf bis zu 27,91 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,19 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 49,29 EUR.

Am 07.05.2025 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,32 EUR je Fresenius SE-Aktie.

