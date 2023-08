Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 28,03 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 28,03 EUR. Bei 27,73 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,36 EUR. Bisher wurden heute 385.378 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 29,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 5,84 Prozent niedriger. Bei 19,69 EUR fiel das Papier am 15.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,76 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 10.225,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.720,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Fresenius SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,67 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Ausblick: Fresenius präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Fresenius SE eingebracht

Experten sehen bei Fresenius SE-Aktie Potenzial