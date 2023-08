Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Kurs der Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 28,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 28,00 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 27,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 78.454 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.07.2023 auf bis zu 29,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2022 bei 19,69 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 42,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,76 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,83 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.225,00 EUR umgesetzt, gegenüber 9.720,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Fresenius SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,67 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

