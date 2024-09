Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zieht am Mittag an

Fresenius SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 33,41 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 33,41 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 33,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 90.458 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,61 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 0,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,93 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,817 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,68 EUR.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,29 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

