Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Donnerstagmittag seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,40 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 47,40 EUR zeigte sich die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,52 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,17 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,43 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 169.793 Fresenius SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,07 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,41 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 31,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,81 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,66 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,22 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

