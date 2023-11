Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 24,90 EUR.

Das Papier von Fresenius SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 24,90 EUR. Bei 25,00 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 136.606 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 20,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,48 EUR am 04.11.2022. Mit einem Kursverlust von 9,72 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,18 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,66 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.359,00 EUR – eine Minderung von 0,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.459,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

