Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 12:22 Uhr 2,3 Prozent. Bei 27,07 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,81 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 434.972 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,11 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 29,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 19,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 37,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 33,41 EUR.

Am 30.10.2022 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 10.459,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.324,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Fresenius SE am 22.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 30.07.2024.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

