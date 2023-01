Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE macht am Nachmittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 04:22 Uhr 2,2 Prozent. Bei 27,11 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,81 EUR. Zuletzt wechselten 697.657 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,11 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,12 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 19,69 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 37,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,41 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 30.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,78 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 10.459,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.324,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Fresenius SE am 22.02.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

