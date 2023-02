Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 26,93 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 26,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,13 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 245.981 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2022 markierte das Papier bei 38,11 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,69 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 36,77 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,41 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE ließ sich am 31.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.459,00 EUR umgesetzt, gegenüber 9.324,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 21.02.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 3,10 EUR im Jahr 2022 aus.

