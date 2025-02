Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verliert am Montagmittag

So bewegt sich Fresenius SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 36,90 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,2 Prozent auf 36,90 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 36,50 EUR. Bei 36,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 285.412 Fresenius SE-Aktien.

Am 31.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,39 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 1,31 Prozent niedriger. Bei 24,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 51,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Fresenius SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,851 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,61 EUR aus.

Am 06.11.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,37 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,52 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.03.2025 präsentieren. Fresenius SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

