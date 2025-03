Fresenius SE Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius SE am Montagnachmittag zu

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 39,51 EUR nach oben.

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 39,51 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 39,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 648.923 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,53 Prozent wieder erreichen. Bei 24,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 38,45 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,997 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,99 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 26.02.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach -1,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 5,63 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,68 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,39 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

