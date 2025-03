Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE präsentiert sich am Montagvormittag fester

Fresenius SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 38,64 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 38,64 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,79 EUR aus. Bei 38,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.822 Fresenius SE-Aktien.

Am 26.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,63 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 2,56 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2024 bei 24,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,997 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,74 EUR.

Am 26.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE -1,09 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Fresenius SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,39 EUR je Aktie belaufen.

