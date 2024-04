Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 24,59 EUR.

Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 24,59 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 24,65 EUR. Bei 24,39 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 234.476 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,920 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,574 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,75 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE gewährte am 21.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 5.518,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 48,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.643,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

