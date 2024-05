Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag im Plus

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 28,11 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 28,11 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 416.491 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 31,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 9,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 23,93 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 14,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 0,920 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,574 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,75 EUR an.

Am 21.02.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 46,63 Prozent auf 5,68 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Am 05.08.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

