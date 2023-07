Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Montagmittag ins Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 25,90 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 25,90 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 26,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,50 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 270.672 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 12,82 Prozent niedriger. Am 15.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,73 EUR.

Fresenius SE gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.225,00 EUR – ein Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 9.720,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Fresenius SE am 02.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

