Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag höher

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 46,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 46,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 302.074 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 31,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,07 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 5,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,36 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

