Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagmittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Fresenius SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,73 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die Fresenius SE-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 25,73 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 25,78 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 25,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 411.919 Fresenius SE-Aktien.

Am 20.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 17,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 22,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 12,63 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,18 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 04.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,66 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.359,00 EUR – eine Minderung von 0,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.459,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Gewinnzone

Fresenius-Aktie steigt deutlich: Fresenius wird optimistischer bei Ergebnisentwicklung - Dekonsolidierung von FMC im Dezember