Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag tiefer

Fresenius SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 25,62 EUR ab.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 25,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 25,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,68 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.668 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 21,86 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,48 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 12,26 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,18 EUR.

Fresenius SE gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,66 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.359,00 EUR – eine Minderung von 0,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.459,00 EUR eingefahren.

Am 21.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Gewinnzone

Fresenius-Aktie steigt deutlich: Fresenius wird optimistischer bei Ergebnisentwicklung - Dekonsolidierung von FMC im Dezember