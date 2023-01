Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag fester

Um 04:22 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 27,87 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 27,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 547.894 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,11 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 26,86 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,69 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 41,54 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,41 EUR aus.

Fresenius SE gewährte am 30.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.459,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 9.324,00 EUR umgesetzt.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 22.02.2023 präsentieren. Am 30.07.2024 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,13 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie zieht letztlich an, FMC-Aktie schließt in Rot: Jefferies stuft Fresenius hoch und hebt Kursziel an - Abstufung für FMC

Dezember 2022: So schätzen Experten die Fresenius SE-Aktie ein

Fresenius-Aktie stabil: Fresenius Kabi bekommt FDA-Zulassung für Adalimumab-Biosimilar

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius