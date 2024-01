Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE legt am Donnerstagmittag zu

Fresenius SE im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 28,72 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 28,72 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 28,79 EUR. Bei 28,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 101.654 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 31,22 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Abschläge von 18,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 47,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.518,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Am 19.02.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,69 EUR je Aktie.

