Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 28,57 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,57 EUR. Bei 28,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 10.664 Stück.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 8,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 23,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 22,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,66 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 19.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker

XETRA-Handel LUS-DAX notiert am Nachmittag im Minus