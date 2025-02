Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagvormittag mit Verlusten

Fresenius SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 36,83 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 36,83 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 36,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,00 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 45.922 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2025 bei 37,39 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,97 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,854 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

