Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagmittag fester

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 39,32 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 39,32 EUR. Bei 39,70 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 39,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 512.658 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 39,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,02 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,32 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,15 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 44,99 EUR.

Am 26.02.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -1,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5,63 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,68 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Fresenius SE.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,40 EUR je Aktie aus.

