Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau

Die Fresenius SE-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 24,89 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,09 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 24,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,96 EUR. Bisher wurden heute 165.879 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 36,09 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 31,03 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2022 bei 19,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 26,41 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,29 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 22.02.2023 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 EUR, nach 0,94 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.643,00 EUR im Vergleich zu 9.966,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,67 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

