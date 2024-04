Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagnachmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 25,05 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 25,05 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,18 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,64 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 426.278 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 21.09.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 24,63 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,574 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,920 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,75 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,79 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 5.678,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 46,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10.643,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Fresenius SE am 08.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,92 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

