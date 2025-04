Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 39,05 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 1,7 Prozent auf 39,05 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 38,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 244.564 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,90 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 4,52 Prozent niedriger. Am 05.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 58,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,999 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,86 EUR.

Am 26.02.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,85 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Fresenius SE am 07.05.2025 präsentieren. Fresenius SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 3,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Was Analysten von der Fresenius SE-Aktie erwarten

Fresenius-Aktie tiefer: US-Genehmigung für Denosumab-Biosimilars erhalten