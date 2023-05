Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Fresenius 25,15 EUR

Die Fresenius SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 25,67 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius SE-Aktie bei 25,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 246.737 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,09 EUR erreichte der Titel am 05.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,87 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 31,40 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 22.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius SE 10.643,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.966,00 EUR erwirtschaftet worden.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 09.05.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 30.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,65 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

