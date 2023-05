Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Fresenius 25,15 EUR

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 25,71 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,70 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,82 EUR. Zuletzt wechselten 24.948 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2022 markierte das Papier bei 36,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,69 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,40 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Am 22.02.2023 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,79 EUR gegenüber 0,94 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,79 Prozent auf 10.643,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.966,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Fresenius SE am 09.05.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 30.07.2024 präsentieren.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

