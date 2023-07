Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteuert sich am Dienstagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 26,02 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 26,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 26,12 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 314.552 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 14,18 Prozent zulegen. Am 15.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,33 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,73 EUR.

Am 09.05.2023 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,83 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.225,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.720,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Fresenius SE am 02.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 30.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

