Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 27,94 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 27,94 EUR ab. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 27,79 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,52 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 417.220 Stück gehandelt.

Am 27.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,77 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Am 15.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 29,53 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 32,86 EUR.

Am 09.05.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.225,00 EUR umgesetzt, gegenüber 10.018,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 29.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,68 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

