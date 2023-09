Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag auf grünem Terrain

Fresenius SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 29,53 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 29,53 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 29,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,54 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 98.449 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 2,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,69 EUR am 15.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 33,32 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,46 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,80 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.359,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.018,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Fresenius SE am 02.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 29.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Aktie aus.

