Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Montagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 29,62 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 29,62 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 29,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 173.410 Stück.

Am 14.08.2023 markierte das Papier bei 30,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 2,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2022 (19,69 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 33,52 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 34,46 EUR.

Am 02.08.2023 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent auf 10.359,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 02.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

