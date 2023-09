Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag stärker

So entwickelt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 29,57 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 29,57 EUR zu. Bei 29,57 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 29,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 15.380 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,64 Prozent. Bei einem Wert von 19,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2022). Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 50,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,46 EUR an.

Am 02.08.2023 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius SE ein EPS von 0,80 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.359,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,69 EUR je Aktie.

