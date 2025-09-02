Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kurs der Fresenius SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 46,53 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Fresenius SE-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 46,53 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,61 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 46,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,47 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.991 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 48,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius SE-Aktie somit 3,20 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 31,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,07 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,58 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,46 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,36 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

