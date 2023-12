Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag stärker

So bewegt sich Fresenius SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 29,39 EUR.

Das Papier von Fresenius SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 29,39 EUR. Bei 29,51 EUR markierte die Fresenius SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,12 EUR. Zuletzt wechselten 373.966 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2023 markierte das Papier bei 31,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,23 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,76 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 35,34 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 02.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,66 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 5.518,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10.459,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,71 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

