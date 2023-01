Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 28,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 28,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 192.291 Fresenius SE-Aktien.

Am 16.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,11 EUR an. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 26,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,69 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,20 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 33,41 EUR.

Am 30.10.2022 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 EUR, nach 0,78 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 10.459,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.324,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 30.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Bildquellen: Fresenius