Fresenius SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Fresenius SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 28,82 EUR abwärts.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 28,82 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 28,79 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.065 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 19,19 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 02.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,24 Prozent zurück. Hier wurden 5.518,00 EUR gegenüber 10.459,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 19.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,69 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

