Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE stabilisiert sich am Montagmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,46 EUR.

Mit einem Kurs von 25,46 EUR zeigte sich die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Bei 25,56 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,33 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 155.974 Fresenius SE-Aktien.

Am 20.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 22,62 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,29 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 9,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,80 EUR.

Am 02.11.2023 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,66 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Fresenius SE am 21.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,70 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

