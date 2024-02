Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 25,55 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 25,55 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Fresenius SE-Aktie bis auf 25,67 EUR. Bei 25,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 389.005 Fresenius SE-Aktien.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,19 Prozent. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,80 EUR.

Am 02.11.2023 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,66 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 5.518,00 EUR, gegenüber 10.459,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 47,24 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet. Am 19.02.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,70 EUR im Jahr 2023 aus.

