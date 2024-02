Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Vormittag an Boden

Kurs der Fresenius SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 25,52 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 25,52 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,52 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,33 EUR. Bisher wurden heute 46.896 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,34 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,80 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.518,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.459,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

