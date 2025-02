Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 36,84 EUR.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 36,84 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 36,67 EUR. Mit einem Wert von 36,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 139.024 Stück gehandelt.

Am 31.01.2025 markierte das Papier bei 37,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 1,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 24,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,98 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,854 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,11 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 06.11.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,75 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 25.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius SE einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel wäre eine Fresenius SE-Anlage von vor 3 Jahren heute wert

DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start schwächer