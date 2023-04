Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Fresenius 24,91 EUR

0,04% Charts

News

Analysen

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 24,89 EUR. Die Fresenius SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,18 EUR. Bei 24,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 172.904 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 36,09 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2022). Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 31,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,29 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 22.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,94 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.643,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.966,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Fresenius SE am 09.05.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 02.05.2024 dürfte Fresenius SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,67 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Fresenius SE-Aktie im Februar 2023

Allianz-Aufsichtsratschef wohl Top-Verdiener unter DAX-Aufsehern

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius