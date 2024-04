Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 25,10 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 25,10 EUR ab. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 24,98 EUR. Bei 25,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 202.703 Fresenius SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 21.09.2023. 24,38 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,66 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,574 EUR, nach 0,920 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,75 EUR.

Am 21.02.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.678,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 46,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.643,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

