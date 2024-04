Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,14 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,14 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 24,98 EUR ein. Bei 25,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 477.267 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 24,18 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 4,81 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,574 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,920 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,75 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 48,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.643,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.518,00 EUR.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Fresenius SE am 08.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,92 EUR im Jahr 2024 aus.

