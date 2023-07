Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 25,83 EUR.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 25,83 EUR ab. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,76 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 210.636 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,71 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2022 (19,69 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius SE-Aktie 23,77 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,84 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 10.225,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.720,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,20 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Fresenius SE am 02.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 30.07.2024.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,65 EUR je Aktie.

