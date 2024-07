Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteuert sich am Freitagnachmittag

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 29,28 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 29,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 29,61 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,71 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 644.454 Aktien.

Am 21.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (23,93 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 18,27 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,945 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 36,56 EUR angegeben.

Fresenius SE ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,23 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,70 Mrd. EUR.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 2,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

